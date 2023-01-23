『光山作 高級 片刃芽切鋏 長刃 200ミリ HT-2515【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 00時 37分に出品され03月16日 00時 37分に終了予定です。即決価格は8,351円に設定されています。現在711件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
光山作 高級 片刃芽切鋏 長刃 200ミリ HT-2515
【商品説明】
・全長:200mm
・刃長:約75mm
・材質:S55C
・特長:刃長タイプ
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 6.80 cm
奥行 : 22.60 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Berger 軽量刈込鋏2510 450mm 1丁 2510 ※配送毎送料要
¥ 8349
COVENT GARDEN ブランシェ・ジャーポット M QP-96
¥ 8349
バーテック バーキンタ 金属検出機対応ハンドスコップ 大 緑 66204400 PP(鉄成分入り) ドイツ BSK9904
¥ 8349
タカショー ビニール温室 特大 幅122cm×奥行186cm×高さ190cm 棚付き 組立簡単 園芸 GRH-N06T
¥ 8349
ガーデンスプリング剪定鋏ツールキットセット、ステンレス鋼とABSプラスチックガーデンツール剪定鋏オレンジ65mm
¥ 8348
ディスプレイラダー３段 アンティーク風 (色ウォルナット) 登れるディスプレイはしご
¥ 8348
HS月型ホー 70×1350 /62-2247-97
¥ 8348
HS月型ホー 70×1350 /62-2247-97
¥ 8348
貝印 ラシャ 鋏 280mm ビニール ケース 付 7280 日本製 裁ち鋏 布切りバサミ CA0006
¥ 8348
GARDENA(ガルデナ)シャベル 角型 伸縮型 106cm-126cm ErgoLine 17020-20
¥ 8348
みきかじや村 A型改良剪定鋏 8インチ金止 TS060
¥ 8348
剪定ばさみ 電動剪定バサミ 電動ハサミ 本体のみ マキタ18Vバッテリー対応 切断直径30mm 庭木 枝切り ガーデニング 果樹用0.65kg【バッテリー充電器別売】
¥ 8348
電動 剪定ばさみ 剪定バサミ 枝切ばさみ 枝切りバサミ 本体のみ マキタ 18Vバッテリー対応 充電式 剪定鋏 コードレス 切断直径30mm 軽量 女性 庭木 枝切り 園芸
¥ 8348
◆藤原産業 千吉 伸縮式太枝切鋏 SGLP-8 [個人宅配送不可]
¥ 8347
GARDENA(ガルデナ)芝生鋏 ロングハンドル 直立作業用 12100-20
¥ 8347
LOWE ライオン 剪定鋏 強力型 9104
¥ 8347
高枝のこぎり 電動のこぎり 充電式 電動チェーンソー ノコギリ 小型 家庭用 園芸用 ガーデン用 DIY 粗大ごみ分解 木枝剪定 バッテリー付き 切断機
¥ 8347
GARDENA Alu-Secateurs B+/L 園芸用ばさみ 最大切断径24mm 08702-20 1台（直送品）
¥ 8347
落札価格8351円
711 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！