『Hurtta マイクロフリース・オーバーオール グリーン 30Mサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 01時 10分に出品され03月27日 01時 10分に終了予定です。即決価格は8,351円に設定されています。現在879件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Hurtta マイクロフリース・オーバーオール グリーン 30Mサイズ



【商品説明】

・寒さが苦手なワンちゃん用の快適あったかウェア

・肌触りのいい厚手のマイクロフリースを使用

・背中でのジッパー開閉で着せ替えも簡単

・背中には便利なリードポケット付き



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。