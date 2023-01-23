『Hurtta マイクロフリース・オーバーオール グリーン 30Mサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 01時 10分に出品され03月27日 01時 10分に終了予定です。即決価格は8,351円に設定されています。現在879件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Hurtta マイクロフリース・オーバーオール グリーン 30Mサイズ
【商品説明】
・寒さが苦手なワンちゃん用の快適あったかウェア
・肌触りのいい厚手のマイクロフリースを使用
・背中でのジッパー開閉で着せ替えも簡単
・背中には便利なリードポケット付き
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8351円
879 入札履歴
終了
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