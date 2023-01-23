『フラワースタンド フェンス付き スリム 2段 ホワイト【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 02時 47分に出品され03月25日 02時 47分に終了予定です。即決価格は8,350円に設定されています。現在526件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フラワースタンド フェンス付き スリム 2段 ホワイト
【商品説明】
・商品重量(約）：4kg
・本体サイズ（約）：幅60×奥行40×高さ162cm
・組立の有無：お客様組立品
・耐荷重：1段当たり10kg
【サイズ】
高さ : 7.60 cm
横幅 : 44.20 cm
奥行 : 63.50 cm
重量 : 4.35 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8350円
526 入札履歴
終了
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