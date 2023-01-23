『フラワースタンド フェンス付き スリム 2段 ホワイト【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 02時 47分に出品され03月25日 02時 47分に終了予定です。即決価格は8,350円に設定されています。現在526件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フラワースタンド フェンス付き スリム 2段 ホワイト



【商品説明】

・商品重量(約）：4kg

・本体サイズ（約）：幅60×奥行40×高さ162cm

・組立の有無：お客様組立品

・耐荷重：1段当たり10kg



【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 44.20 cm

奥行 : 63.50 cm

重量 : 4.35 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。