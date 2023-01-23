BRIGHTZ eKスペース 34 35 37 38 超鏡面ステンレスメッキピラーパネル バイザー 有り用 6PC 【 PIL−SIL−431 】 B【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品概要】

同一商品でも様々な名称・通称がありますので、下記に一部を記載させていただきます。

ピラーモール

ピラーガーニッシュ

ピラーカバー

ピラーベゼル ピラーパネル ピラープレート



【商品説明】

純正エクシードバイザー装着車用です。



取り付けは、商品付属の両面テープです。



車両によっては、お客様ご自身で両面テープを増していただく必要がある場合がございます。



弊社では、取り付けのサポートはしておりません。



加工等が必要になる場合もございますので、必ず取り付けが出来る業者へご依頼下さい。



説明書は付属しておりません。



出品者情報にも大事な事を記載しておりますので、必ずご確認いただきご理解いただいた上でご購入下さい。（ご購入いただいた時点で、全てご理解いただいた事となります。）



【商品詳細】

ブランド：ブライツ(Brightz)

商品名：BRIGHTZ eKスペース 34 35 37 38 超鏡面ステンレスメッキピラーパネル バイザー 有り用 6PC 【 PIL−SIL−431 】 B34A B35A B37A B38A 34A 35A 37A



【当店からの連絡】