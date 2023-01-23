『BRIGHTZ eKスペース 34 35 37 38 超鏡面ステンレスメッキピラーパネル バイザー 有り用 6PC 【 PIL−SIL−431 】 B【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 09時 23分に出品され04月26日 09時 23分に終了予定です。即決価格は8,350円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
同一商品でも様々な名称・通称がありますので、下記に一部を記載させていただきます。
ピラーモール
ピラーガーニッシュ
ピラーカバー
ピラーベゼル ピラーパネル ピラープレート
【商品説明】
純正エクシードバイザー装着車用です。
取り付けは、商品付属の両面テープです。
車両によっては、お客様ご自身で両面テープを増していただく必要がある場合がございます。
弊社では、取り付けのサポートはしておりません。
加工等が必要になる場合もございますので、必ず取り付けが出来る業者へご依頼下さい。
説明書は付属しておりません。
出品者情報にも大事な事を記載しておりますので、必ずご確認いただきご理解いただいた上でご購入下さい。（ご購入いただいた時点で、全てご理解いただいた事となります。）
【商品詳細】
ブランド：ブライツ(Brightz)
商品名：BRIGHTZ eKスペース 34 35 37 38 超鏡面ステンレスメッキピラーパネル バイザー 有り用 6PC 【 PIL−SIL−431 】 B34A B35A B37A B38A 34A 35A 37A
【当店からの連絡】
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落札価格8350円
346 入札履歴
終了
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