『輸入盤 DAVID BOWIE / MOONAGE DAYDREAM - MUSIC FROM THE FILM [3LP]【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 07時 05分に出品され03月18日 07時 05分に終了予定です。即決価格は8,350円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:3LP 【輸入盤】 洋楽ロック 発売日:2023/03/31 登録日:2023/02/17 デヴィッド・ボウイ ムーンエイジ・デイドリーム-ミュージック・フロム・ザ・フィルム デヴィッド・ボウイ CD 解説:現代における最も多作であり最も影響力を持つアーティストである彼の人生とその才能に光をあてた、初の公式認定映画『MOONAGE DAYDREAM』のサウンドトラックが遂にアナログ盤でも登場!映画内で実際に使用されているエディットや未発表音源、貴重なライヴ音源、そしてボウイの台詞など、ボウイの全キャリアを通した楽曲の数々と映画の世界観をそのままサウンドに封じ込めた3枚組アナログ盤が今、あなたの手に…!