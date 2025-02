輸入盤 JOE STRUMMER / JOE STRUMMER 002： THE MESCALEROS YEARS [4CD]【2025年の人気アイテム】

商品情報

種別:4CD 【輸入盤】 洋楽ロック 発売日:2022/09/16 登録日:2022/08/05 ジョー・ストラマー ジョー・ストラマー・002:ザ・メスカレロス・イヤーズ 内容:[Disc 1 : Rock Art and the X-Ray Style]1. Tony Adams2. Sandpaper Blues3. X-Ray Style4. Techno D-Day5. The Road To Rock ’N’ Roll6. Diggin’ The New7. Nitcomb8. Forbidden City9. Yalla Yalla10. Willesden To Cricklewood[Disc 2 : Global A Go-Go]1. Johnny Appleseed2. Cool ’N’ Out3. Global A Go-Go4. Bhindi Bhagee5. Gamma Ray6. Mega Bottle Ride7. Shaktar Donetsk8. Mondo Bongo9. Bummed Out City10. At The Border Guy11. Minstrel Boy[Disc 3 : Streetcore]1. Coma Girl2. Get Down Moses3. Long Shadow4. Arms Aloft5. Ramshackle Day Parade6. Redemption Song7. All In A Day8. Burnin’ Streets9. Midnight Jam10. Silver And Gold[Disc 4: Vibes Compass (B-sides & Rarities)]1. Time And The Tide2. Techno D-Day (Demo)3. Ocean Of Dreams4. Forbidden City (Demo)5. X-Ray Style (Demo)6. Road To Rock ’N’