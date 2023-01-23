『輸入盤 JOE STRUMMER / JOE STRUMMER 002： THE MESCALEROS YEARS [4CD]【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 22時 40分に出品され03月23日 22時 40分に終了予定です。即決価格は8,350円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:4CD 【輸入盤】 洋楽ロック 発売日:2022/09/16 登録日:2022/08/05 ジョー・ストラマー ジョー・ストラマー・002：ザ・メスカレロス・イヤーズ 内容:［Disc 1 ： Rock Art and the X-Ray Style］1. Tony Adams2. Sandpaper Blues3. X-Ray Style4. Techno D-Day5. The Road To Rock ’N’ Roll6. Diggin’ The New7. Nitcomb8. Forbidden City9. Yalla Yalla10. Willesden To Cricklewood［Disc 2 ： Global A Go-Go］1. Johnny Appleseed2. Cool ’N’ Out3. Global A Go-Go4. Bhindi Bhagee5. Gamma Ray6. Mega Bottle Ride7. Shaktar Donetsk8. Mondo Bongo9. Bummed Out City10. At The Border Guy11. Minstrel Boy［Disc 3 ： Streetcore］1. Coma Girl2. Get Down Moses3. Long Shadow4. Arms Aloft5. Ramshackle Day Parade6. Redemption Song7. All In A Day8. Burnin’ Streets9. Midnight Jam10. Silver And Gold［Disc 4： Vibes Compass （B-sides ＆ Rarities）］1. Time And The Tide2. Techno D-Day （Demo）3. Ocean Of Dreams4. Forbidden City （Demo）5. X-Ray Style （Demo）6. Road To Rock ’N’