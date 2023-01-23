『輸入盤 TEMPLE OF THE DOG / TEMPLE OF THE DOG （25TH ANNIVERSARY REISSUE）（SUPER DLX） [2CD＋DVD＋BLU-RAY AUDIO]【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 00時 48分に出品され03月29日 00時 48分に終了予定です。即決価格は8,350円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:2CD＋DVD＋BLU-RAY AUDIO 【輸入盤】 洋楽ロック 発売日:2016/09/30 登録日:2016/09/08 テンプル・オブ・ザ・ドッグ テンプル・オブ・ザ・ドッグ（25THアニバーサリー・リイシュー）（スーパー・デラックス盤） 内容:［Disc 1 ： Original Album - 25th Anniversary Mix］1. Say Hello 2 Heaven2. Reach Down3. Hunger Strike4. Pushin Forward Back5. Call Me A Dog6. Times Of Trouble7. Wooden Jesus8. Your Savior9. Four Walled World10. All Night Thing11. Say Hello 2 Heaven12. Wooden Jesus13. All Night Thing［Disc 2］1. Say Hello 2 Heaven （Demos／Previously Unreleased except）2. Reach Down （Demos）3. Call Me A Dog （Demos）4. Times Of Trouble （Demos）5. Angel Of Fire （Demos）6. Black Cat （Demos）7. Times Of Trouble （Instrumental）（Demos／Previously Unreleased except）8. Say Hello 2 Heaven （Outtakes）9. Reach Down （Outtakes）10. Pushin Forward Back （Outtakes）11. Wooden Jesus （Outtakes）12. All Night Thing （Outtakes）［DVD］LIVE AT THE OFF RAMP CAFE