『輸入盤 WHO / ”QUADROPHENIA （4CD＋DVD＋7””INCH ANALOG）” [4CD＋DVD＋7inch ANALOG]【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 11時 06分に出品され03月04日 11時 06分に終了予定です。即決価格は8,350円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:4CD＋DVD＋7inch ANALOG 【輸入盤】 洋楽ロック 発売日:2011/11/14 登録日:2012/02/08 フー クワドロフェニア（4CD＋DVD＋7inch） 内容:”［CD 1］1. I Am The Sea2. The Real Me3. Quadrophenia4. Cut My Hair5. The Punk And The Godfather6. I’m One7. The Dirty Jobs8. Helpless Dancer9. Is It In My Head?10. I’ve Had EnoughCD 2］1. 5 ： 152. Sea 解説:”ファンが真っ先に飛びつく全部入りのスーパー・デラックス・ボックスセット!””Live At Leeds””のSDBSで満足した方ならこちらです!収録内容： CD 1と2はオリジナル・ダブル・アルバムの2011最新リマスター音源。Disc 3 ＆ 4はPete Townshendのスタジオからの蔵出しデモ音源。オリジナル・アルバム未収録曲を含む25曲の未発表デモ音源はオリジナル・ヴァージョンに独自の洞察を与えてくれる。DVDには5.1リミックスを施した音源（EP）を収録。当時のものを復刻したピクチャー・ス