輸入盤 WHO / ”QUADROPHENIA （4CD＋DVD＋7””INCH ANALOG）” [4CD＋DVD＋7inch ANALOG]【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

種別:4CD+DVD+7inch ANALOG 【輸入盤】 洋楽ロック 発売日:2011/11/14 登録日:2012/02/08 フー クワドロフェニア(4CD+DVD+7inch) 内容:”[CD 1]1. I Am The Sea2. The Real Me3. Quadrophenia4. Cut My Hair5. The Punk And The Godfather6. I’m One7. The Dirty Jobs8. Helpless Dancer9. Is It In My Head?10. I’ve Had EnoughCD 2]1. 5 : 152. Sea 解説:”ファンが真っ先に飛びつく全部入りのスーパー・デラックス・ボックスセット!””Live At Leeds””のSDBSで満足した方ならこちらです!収録内容: CD 1と2はオリジナル・ダブル・アルバムの2011最新リマスター音源。Disc 3 & 4はPete Townshendのスタジオからの蔵出しデモ音源。オリジナル・アルバム未収録曲を含む25曲の未発表デモ音源はオリジナル・ヴァージョンに独自の洞察を与えてくれる。DVDには5.1リミックスを施した音源(EP)を収録。当時のものを復刻したピクチャー・ス