『輸入盤 SMITHS / QUEEN IS DEAD （DLX） [5LP]【2024年最新】 』はヤフオクでから05月04日 20時 08分に出品され05月04日 20時 08分に終了予定です。即決価格は8,350円に設定されています。現在237件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:5LP 【輸入盤】 洋楽ロック 発売日:2017/10/20 登録日:2017/07/28 スミス クィーン・イズ・デッド（デラックス） 内容:［LP 1 - 5］Original Album 2017 Remaster1. The Queen Is Dead2. Frankly Mr. Shankly3. I Know It’s Over4. Never Had No One Ever5. Cemetry Gates6. Bigmouth Strikes Again7. The Boy With The Thorn In His Side8. Vicar In A Tutu9. There Is A Light That Never Goes Out10. Some Girls Are Bigger Than OthersAdditional Recordings11. The Queen Is Dead （full version）12. Frankly Mr. Shankly （demo）13. I Know It’s Over （demo）14. Never Had No One Ever （demo）15. Cemetry Gates （demo）16. Bigmouth Strikes Again （demo）17. Some Girls Are Bigger Than Others （demo）18. The Boy With The Thorn In His Side （demo mix）19. There Is A Light That Never Goes Out （take 1）20. Rubber Ring （b-side）21. Asleep （b-side）22. Money Changes Everything （b-side）23. Unloveable （b-side）Live in Boston （All previously unreleased）24. How Soon Is N