『輸入盤 NEIL YOUNG / YOUNG SHAKESPEARE （DELUXE BOX SET） （LTD） [CD＋LP＋DVD]【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 07時 49分に出品され03月30日 07時 49分に終了予定です。即決価格は8,350円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:CD＋LP＋DVD 【輸入盤】 洋楽ロック 発売日:2021/03/26 登録日:2021/02/19 ニール・ヤング ヤング・シェイクスピア（デラックス・ボックス・セット）（限定盤） ニール・ヤング CD 内容:［LP ： Side A］1. Tell Me Why2. Old Man3. The Needle and the Damage Done4. Ohio5. Dance Dance Dance6. Cowgirl in the Sand7. A Man Needs a Maid／Heart of Gold （Medley）［LP ： Side B］1. Journey Through the Past2. Don’t Let it Bring You Down3. Helpless4. Down by the River5. Sugar Mountain［CD］1. Tell Me Why2. Old Man3. The Needle and the Damage Done4. Ohio5. Dance Dance Dance6. Cowgirl in the Sand7. A Man Needs a Maid／Heart of Gold （Medley）8. Journey Through the Past9. Don’t Let it Bring You Down10. Helpless11. Down by the River12. Sugar Mountain［DVD］1. YOUNG SHAKESPEAR LIVE PERFORMANCE FOOTAGE 解説:ニール・ヤング・パフォーマンス・シリーズ＃3.5に位置付けられる今作は、傑作『AFTER THE GOLD RUSH』発表から数か月後となる1971年1月22日にコネチカット州ストラト