『EMOTION the Best スーパーロボット大戦OG ディバイン・ウォーズ DVD-BOX [DVD]【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 07時 08分に出品され03月19日 07時 08分に終了予定です。即決価格は8,350円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 種別:DVD アニメロボットアニメ 発売日:2010/10/27 販売元:バンダイナムコフィルムワークス 登録日:2010/06/25 三木眞一郎 角銅博之 スーパーロボット大戦 2006年日本のテレビアニメ TVアニメスーパーロボット大戦OGシリーズ アニメEMOTION the Best 内容:全26話 解説:度重なる試練を乗り越え、新西暦を迎えた人類。だが地球には新たなる危機が迫っていた…。大人気ゲームソフト『スーパーロボット大戦OG』を、原作の統括・プロデュースしている寺田貴信がシリーズ構成として参加してTVアニメ化!声の出演は三木眞一郎、古澤徹ほか。DVD-BOX。