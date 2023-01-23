『トオケミ(TOHKEMI) Captain Star マリン レインウェア キャプテンスター パーカ(#182 マリンブルー) + キャプテ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 19時 23分に出品され03月16日 19時 23分に終了予定です。即決価格は8,350円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トオケミ(TOHKEMI) Captain Star マリン レインウェア キャプテンスター パーカ(#182 マリンブルー) + キャプテ



【商品説明】

・カラー：マリンブルー

・サイズ : ・Mサイズ：身長165-175、チェスト88-96、ウエスト76-84 ・Lサイズ：身長170-180、チェスト96-104、ウエスト84-92 ・LLサイズ：身長175-185、チェスト104-112、ウエスト92-100 ・3Lサイズ：身長180-190、チェスト112-120、ウエスト100-108 ・4Lサイズ：身長180-190、チェスト120-128、ウエスト108-116

・フィッシング(釣り)、マリン(水産用) ウェアの新基準。 耐油&耐寒(-25)素材により、あらゆるハードな環境に適応。 パーカタイプのパーカ+サロペットの上下



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 32.20 cm

奥行 : 38.40 cm

重量 : 2.72 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。