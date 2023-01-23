『Sougayilang-軽量フライフィッシングロッド 2.7m CNC機械加工アルミニウムフライ 釣り道具セット 5￥/6【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 19時 23分に出品され03月25日 19時 23分に終了予定です。即決価格は8,350円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 SOUGAYILANG-フライフィッシングロッド&#44;2.7m&#44;軽量&#44;CNC加工アルミニウム&#44;5/6ユニット

釣り竿:

のセクション: 5

-オープン長: 2.7m

釣りリール:

1.type: 5/6フライフィッシングリール

2.材料: フルメタル

3.size: 8.5センチメートル * 6.1センチメートル * 2.7センチメートル

4.重量: 135g

パッケージのとおりです。

1pc * フライフィッシングロッド。

フライフィッシングリール&#44;1個