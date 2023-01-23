『Sougayilang-軽量フライフィッシングロッド 2.7m CNC機械加工アルミニウムフライ 釣り道具セット 5￥/6【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 19時 23分に出品され03月25日 19時 23分に終了予定です。即決価格は8,350円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
SOUGAYILANG-フライフィッシングロッド&#44;2.7m&#44;軽量&#44;CNC加工アルミニウム&#44;5/6ユニット
釣り竿:
のセクション: 5
-オープン長: 2.7m
釣りリール:
1.type: 5/6フライフィッシングリール
2.材料: フルメタル
3.size: 8.5センチメートル * 6.1センチメートル * 2.7センチメートル
4.重量: 135g
パッケージのとおりです。
1pc * フライフィッシングロッド。
フライフィッシングリール&#44;1個
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落札価格8350円
996 入札履歴
終了
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