ペット テント 夏用 ペットハウス 猫ベッド ペットベッド 犬小屋 猫小屋 通気性 クッション付き 洗濯可能 可愛い 中小型犬 猫 うさぎ【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

ペット テント 夏用 ペットハウス 猫ベッド ペットベッド 犬小屋 猫小屋 通気性 クッション付き 洗濯可能 可愛い 中小型犬 猫 うさぎ



【商品説明】

・オールシーズン適用:レース材質で風通しがよく、夏にも冬にも使えます。軽量タイプなので、お部屋を掃除する時もサッと持ち上げて簡単に掃除することができます。生地に噛みついても破れにくく、丈夫で耐久性がよく、長く使えます。

・可愛いズックデザイン、、ペット用でありながらインテリアにも活躍。そんなおしゃれなペット空間をご提供。またペットにとって屋根がある閉鎖された環境というのは安心できる場所でもありますので、心理的にも落ち着けるスペースになるかと思います。

・弊社のペット用テントには厚めのフカフカのクッションを採用しております。テントの中に入り横になれば暖かいのはもちろんのこと、厚めのクッションのため床からの冷気も抑えることができ、ワンちゃんにとって快適な心地よい



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。