『バンドーレン B♭クラリネット マウスピース 5RV-LYRE【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 16時 02分に出品され04月19日 16時 02分に終了予定です。即決価格は8,350円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

バンドーレン Bクラリネット マウスピース 5RV-LYRE



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.32 cm

横幅 : 4.32 cm

奥行 : 14.99 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。