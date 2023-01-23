『楽器 HOHNER MARINE BAND DELUXE/Eフラット マリンバンド デラックス 10ホール ハーモニカ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 10時 35分に出品され03月08日 10時 35分に終了予定です。即決価格は8,350円に設定されています。現在560件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

HOHNER MARINE BAND DELUXE/Eフラット マリンバンド デラックス 10ホール ハーモニカ



【商品説明】

・HOHNER MARINE BAND DELUXE/Eフラット マリンバンドデラックス 10ホールハーモニカ(単音10穴20音)

・キー：Eフラット

・ドイツ製

・ボディ：木製（Pearwood）

・付属：ハードケース



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 13.50 cm

奥行 : 22.00 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。