『楽器 HOHNER MARINE BAND DELUXE/Eフラット マリンバンド デラックス 10ホール ハーモニカ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 10時 35分に出品され03月08日 10時 35分に終了予定です。即決価格は8,350円に設定されています。現在560件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
HOHNER MARINE BAND DELUXE/Eフラット マリンバンド デラックス 10ホール ハーモニカ
【商品説明】
・HOHNER MARINE BAND DELUXE/Eフラット マリンバンドデラックス 10ホールハーモニカ(単音10穴20音)
・キー：Eフラット
・ドイツ製
・ボディ：木製（Pearwood）
・付属：ハードケース
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 13.50 cm
奥行 : 22.00 cm
重量 : 130.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8350円
560 入札履歴
終了
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