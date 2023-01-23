『バンドーレン B♭クラリネット マウスピース 5RV-LYRE【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 05時 12分に出品され03月29日 05時 12分に終了予定です。即決価格は8,350円に設定されています。現在515件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

バンドーレン Bクラリネット マウスピース 5RV-LYRE



【商品説明】

・ティップオープニング:1.09mm

・フェイシング:ミディアム

・トラディショナル:あらゆるタイプの奏者のニーズに応じて、様々な個性を持つモデルが作られています。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・定番モデル5RVよりも開きが大きく、フェイシングも長めになっています。

・表現の幅が増え、音量が得やすい設計で、今一番人気のモデルです。



【サイズ】

高さ : 4.32 cm

横幅 : 4.32 cm

奥行 : 14.99 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。