『バンドーレン B♭クラリネット マウスピース 5RV-LYRE【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 05時 12分に出品され03月29日 05時 12分に終了予定です。即決価格は8,350円に設定されています。現在515件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バンドーレン Bクラリネット マウスピース 5RV-LYRE
【商品説明】
・ティップオープニング:1.09mm
・フェイシング:ミディアム
・トラディショナル:あらゆるタイプの奏者のニーズに応じて、様々な個性を持つモデルが作られています。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・定番モデル5RVよりも開きが大きく、フェイシングも長めになっています。
・表現の幅が増え、音量が得やすい設計で、今一番人気のモデルです。
【サイズ】
高さ : 4.32 cm
横幅 : 4.32 cm
奥行 : 14.99 cm
重量 : 50.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
HOHNER MARINE BAND CROSSOVER/D マリンバンド クロスオーバー 10ホール ハーモニカ
¥ 8338
バック トランペット マウスピース 1 1/2C 銀メッキ仕上げ
¥ 8338
バック トランペット マウスピース 1 1/2C 銀メッキ仕上げ
¥ 8338
ブレンナー シーミュート Sshh Mute ウィスパー・ミュート トランペット・コルネット用 プラスチック製
¥ 8336
Plastic Japanese Shinobue Flute 8， Key of C
¥ 8330
楽器 POPOLOオカリナ S-SF (ソプラノF) レッド
¥ 8330
オカリナ POPOLO(ポポロ) S-SC(ソプラノC) テラコッタ
¥ 8330
楽器・音響機器 BEST BRASS 弱音器 イーブラス ジュニア トロンボーン用 EBJ-TRB
¥ 8330
Harrison Hurtz ハリソン・ハーツ アルトサクソフォン用リガチャー A2 ピンクゴールドプレート仕上げ
¥ 8329
ボナード バスクラリネット リガチャー 正締め ゴールドプレート(金メッキ)仕上げ (2253G)
¥ 8327
Ti Amo ニュースタンダード オカリナ T-NACNT アルトC 素焼き
¥ 8327
Ti Amo ニュースタンダード オカリナ T-NSFNT ソプラノF 素焼き
¥ 8326
SUZUKI スズキ 忍SHINOBIX クロマチックハーモニカ ユーザーズセット (サイレンサー/上下ハーモニカカバー/カバー留めネジ/セ
¥ 8324
YAMAHA SL-48L マウスピース トロンボーン用 スタンダードシリーズ Large Shank (ヤマハ SL48L)
¥ 8323
セルマー コントラアルト・コントラバスクラリネット リガチャー 銀メッキ仕上げ
¥ 8323
モーレンハウエル プリマ ソプラノリコーダー バロック（ベージュ） 1094
¥ 8319
トランペットマウスピース Schilke（シルキー）スタンダードシリーズ
¥ 8316
SUZUKI スズキ 忍SHINOBIX クロマチックハーモニカ ユーザーズセット (サイレンサー/上下ハーモニカカバー/カバー留めネジ/セ
¥ 8313
落札価格8350円
515 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！