『Moon Lence コット キャンプ アウトドアベッド 折りたたみ 簡易 コンパクト 超軽量 耐荷重160kg 枕*収納ケース*キャリーバ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 07時 17分に出品され03月03日 07時 17分に終了予定です。即決価格は8,350円に設定されています。現在858件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Moon Lence コット キャンプ アウトドアベッド 折りたたみ 簡易 コンパクト 超軽量 耐荷重160kg 枕*収納ケース*キャリーバ
【商品説明】
・[コンパクトに収納]折りたたみ式なので、ツールもいらず、スピードに組立と折りたたみができます。折りたためば、超軽量超コンパクトで、余計な荷物になりません。
・[様々な場所に使えます]耐荷重は160kgで、キャンプ、アウトドアなどの場合で大活躍します。室内で入院の付き添いベッドにも、友達の泊まりにも使えます。
・[気配りのところ]枕ケースのなかに服みたいな柔らかい物を入れたら、素敵な枕を得ることができます。あるいは、収納ケースとしても楽に使用できます。 ベッドの側にポケットが付き、携帯電話、コップや雑誌などが収納できます。
【サイズ】
高さ : 14.48 cm
横幅 : 15.49 cm
奥行 : 39.37 cm
重量 : 2.34 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8350円
858 入札履歴
終了
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