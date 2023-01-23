『ケース販売シーバ デュオ 贅沢お魚味グルメセレクショ 200g×12コ【お歳暮】』はヤフオクでから04月19日 20時 30分に出品され04月19日 20時 30分に終了予定です。即決価格は8,350円に設定されています。現在344件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

【ケース販売】シーバ デュオ 贅沢お魚味グルメセレクショ 200g×12コ

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【商品説明】



贅沢な味わいのお魚味を中心に４つの人気素材をセレクト。

【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。