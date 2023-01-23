『ケース販売シーバ デュオ 贅沢お魚味グルメセレクショ 200g×12コ【お歳暮】』はヤフオクでから04月19日 20時 30分に出品され04月19日 20時 30分に終了予定です。即決価格は8,350円に設定されています。現在344件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
【ケース販売】シーバ デュオ 贅沢お魚味グルメセレクショ 200g×12コ
※他販路や店頭で販売実施の為、急遽在庫切れの可能性がございます。その際は申し訳ございませんがキャンセルとさせていただくことがございます。
※Amazon倉庫利用の商品もあるため、Amazonのケースで届く場合がございます。ご承知おきください。
【商品説明】
贅沢な味わいのお魚味を中心に４つの人気素材をセレクト。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
シーバ (Sheba) キャットフード アミューズ 贅沢シーフードスープ 蟹かま、サーモン添え 40g×96個 (ケース販売)
¥ 8348
シーバ (Sheba) キャットフード リッチ ごちそうフレーク 贅沢お魚ミックス かつお・サーモン入り 35g×96個 (ケース販売)
¥ 8348
シーバ (Sheba) キャットフード リッチ ごちそうフレーク 贅沢お魚ミックス 蟹かま・白身魚入り 35g×96個 (ケース販売)
¥ 8348
シーバ (Sheba) キャットフード リッチ 18歳以上 お魚にささみ添え 高齢猫用 35g×96個 (ケース販売)
¥ 8348
シーバ (Sheba) キャットフード リッチ ごちそうフレーク お魚に蟹かま添え 35g×96個 (ケース販売)
¥ 8348
シーバ (Sheba) キャットフード リッチ ごちそうフレーク お魚にかつお節添え 35g×96個 (ケース販売)
¥ 8348
シーバ (Sheba) キャットフード リッチ ごちそうフレーク お魚にささみ添え 35g×96個 (ケース販売)
¥ 8348
シーバ (Sheba) キャットフード リッチ 18歳以上 贅沢お魚ミックス まぐろ・たい入り 高齢猫用 35g×96個 (ケース販売)
¥ 8348
ヒルズ プリスクリプションダイエット ドッグフード k/d ケイディー チキン 犬用 特別療法食 3kg
¥ 8348
シーバ (Sheba) キャットフード リッチ ごちそうフレーク お魚に蟹かま添え 35g×96個 (ケース販売)
¥ 8347
4袋セットロイヤルカナン 食事療法食 猫用 腎臓サポートセレクション ドライ 500g
¥ 8347
ママクック フリーズドライのササミ 猫用 150g × 4個
¥ 8347
ニュートロ キャット デイリー ディッシュ アダルト チキン グルメ仕立てのざく切りタイプ パウチ ３５ｇ×９６袋 お一人様１点限り 沖縄別途送料
¥ 8346
ニュートロ キャット デイリー ディッシュ シニア猫用 チキン クリーミーなペーストタイプ パウチ ３５ｇ×９６袋 お一人様１点限り 沖縄別途送料
¥ 8346
ニュートロ キャット デイリー ディッシュ 子猫用 チキン なめらかなムースタイプ パウチ ３５ｇ×９６袋 お一人様１点限り 沖縄別途送料
¥ 8346
【60個セット】 ペッツルート ( Petz Route ) 毛玉すっきり ほぐれるささみ 20g キャットフード 猫 ネコ ねこ キャット cat ニャンちゃん
¥ 8346
ヒルズ プリスクリプションダイエット キャットフード c/d シーディー マルチケア フィッシュ入り 猫用 特別療法食 4kg
¥ 8345
マルカン あったかヒーター猫鍋 カーペット付 CT-392
¥ 8345
落札価格8350円
344 入札履歴
終了
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