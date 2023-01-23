『玄人志向 80Plus Gold 300W TFX電源 KRPW-TX300W/90+【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 14時 16分に出品され03月26日 14時 16分に終了予定です。即決価格は8,349円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

玄人志向 80Plus Gold 300W TFX電源 KRPW-TX300W/90+



【商品説明】



玄人志向





電源ユニット



【サイズ】

高さ : 8.70 cm

横幅 : 14.70 cm

奥行 : 22.70 cm

重量 : 1.46 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。