『玄人志向 80Plus Gold 300W TFX電源 KRPW-TX300W/90+【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 14時 16分に出品され03月26日 14時 16分に終了予定です。即決価格は8,349円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
玄人志向 80Plus Gold 300W TFX電源 KRPW-TX300W/90+
【商品説明】
玄人志向
電源ユニット
【サイズ】
高さ : 8.70 cm
横幅 : 14.70 cm
奥行 : 22.70 cm
重量 : 1.46 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8349円
3 入札履歴
終了
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