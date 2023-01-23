『SANKO C601 ルーミィ60 ベーシック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 04時 37分に出品され04月01日 04時 37分に終了予定です。即決価格は8,349円に設定されています。現在990件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SANKO C601 ルーミィ60 ベーシック
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :620×450×315mm
・本体重量:2800g
【サイズ】
高さ : 26.00 cm
横幅 : 49.00 cm
奥行 : 65.00 cm
重量 : 4.12 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Gifty 小動物 飼育 ケージ 大型 ハムスター ゲージ 60 ハリネズミ デグー チンチラ フェレット 木製
¥ 8345
Gifty 小動物 飼育 ケージ 大型 ハムスター ゲージ 60 ハリネズミ デグー チンチラ フェレット 木製
¥ 8345
Gifty 小動物 飼育 ケージ 大型 ハムスター ゲージ 60 ハリネズミ デグー チンチラ フェレット 木製
¥ 8345
Gifty 小動物 飼育 ケージ 大型 ハムスター ゲージ 60 ハリネズミ デグー チンチラ フェレット 木製
¥ 8345
Gifty 小動物 飼育 ケージ 大型 ハムスター ゲージ 60 ハリネズミ デグー チンチラ フェレット 木製
¥ 8345
Gifty 小動物 飼育 ケージ 大型 ハムスター ゲージ 60 ハリネズミ デグー チンチラ フェレット 木製
¥ 8345
ケージ ペットケージ うさぎ用 小動物用 イヌ用 ネコ用 キャットケージ ツードア 上から入る 天窓付き 引き出しトイレ付き トレー付き コ
¥ 8343
SANKO レプタイルボックス ワイド
¥ 8343
ジェックス グラスハーモニー600プラス マルチカラー 小動物用 600プラス
¥ 8343
マルカン コンパクトケージ L サイズ
¥ 8343
SANKO C202 シャトルマルチ R70
¥ 8343
ゼンスイ ソーラーラプター マーキュリーランプ 100W
¥ 8342
ゼンスイ ソーラーラプター マーキュリーランプ 100W
¥ 8342
GEX境界線のないオールクリアハムスター飼育ケース・ハビんぐ グラスハーモニー450プラス
¥ 8342
ジェックス Harmony グラスハーモニー600プラス ガラス製クリアケージ ハムスター・小動物用 W58×D39.2×H32cm
¥ 8341
YOKITOMO ハムスターケージ フクロモモンガ ケージ 透明 組立式 トレーデザイン お掃除しやすい 通気 ２階デザイン 持ち運びやすい
¥ 8339
SANKO シャイニー45 ベーシック
¥ 8337
GB 710-R ウサギ 金メッキ
¥ 8337
落札価格8349円
990 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！