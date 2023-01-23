『Kyoritsu Corporation KC RC150 (3Uラックケース)(ご予約受付中)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 05時 50分に出品され03月03日 05時 50分に終了予定です。即決価格は8,349円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品カテゴリ クロサワ楽器 ヤフー店 ケース KyoritsuCorpration 楽器、手芸、コレクション 楽器、器材 楽器アクセサリー その他楽器アクセサリー

商品コード kc-rc150-3u