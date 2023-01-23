『ナシカ光学「日本製」コンパクト ７倍双眼鏡 7×21-MC Bak-4プリズム 眼鏡対応 レンズキャップの2点セット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月29日 13時 38分に出品され04月29日 13時 38分に終了予定です。即決価格は8,349円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ナシカ光学「日本製」コンパクト ７倍双眼鏡 7×21-MC Bak-4プリズム 眼鏡対応 レンズキャップの2点セット



【商品説明】

・ プリズム：Bak-4 プリズムでより明るく鮮明でシャープな映像。 とても明るく昼でも夜でもお使い頂けます。視界が広くとても見やすい双眼鏡です。

・【ギフト包装】も承っております。ご購入時にギフトメッセージと共にギフト包装をご利用くださいませ。

・レンズコーティング：フルマルチコーティングで透過率がとても高く、きれいに見えます。

・日本製の７倍双眼鏡 ナシカ光学『7×21-MC』は、わずか170gと軽量コンパクトでスポーツ観戦・コンサートに最適です。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 10.80 cm

奥行 : 11.20 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。