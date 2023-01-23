『ナシカ光学「日本製」コンパクト ７倍双眼鏡 7×21-MC Bak-4プリズム 眼鏡対応 レンズキャップの2点セット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月29日 13時 38分に出品され04月29日 13時 38分に終了予定です。即決価格は8,349円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ナシカ光学「日本製」コンパクト ７倍双眼鏡 7×21-MC Bak-4プリズム 眼鏡対応 レンズキャップの2点セット
【商品説明】
・ プリズム：Bak-4 プリズムでより明るく鮮明でシャープな映像。 とても明るく昼でも夜でもお使い頂けます。視界が広くとても見やすい双眼鏡です。
・【ギフト包装】も承っております。ご購入時にギフトメッセージと共にギフト包装をご利用くださいませ。
・レンズコーティング：フルマルチコーティングで透過率がとても高く、きれいに見えます。
・日本製の７倍双眼鏡 ナシカ光学『7×21-MC』は、わずか170gと軽量コンパクトでスポーツ観戦・コンサートに最適です。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 10.80 cm
奥行 : 11.20 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Kenko 双眼鏡 V-TEX 18*100*28 ポロプリズム式 18倍*100倍 28口径 シルバー VT-8100
¥ 8344
PIXY 双眼鏡 PIXY 7x50 ポロプリズム式 7倍 50口径 ブラック PIXY 7x50MC BK
¥ 8344
MIZAR(ミザールテック) 双眼鏡 6倍 24mm 口径 ポロプリズム式 スタンダード パールホワイト Alcor6
¥ 8344
ESCHENBACH デスクルーペ システムバリオプラス 倍率10倍 ヘッド・LEDライト付きグリップセット 1550-
¥ 8344
POLDR 8 x 21 小型軽量双眼鏡 大人用 Kird Bids 観察 旅行 観光 コンパクトミニポケット折りたたみ双眼鏡 コンサー
¥ 8343
Kenko 双眼鏡 SG-Z 20-100×30FMC Limited 倍率20~100倍可変式 30口径 ポロプリズム式 フルマルチコーテ
¥ 8343
Nikon フィールドスコープ MONARCH フィールドスコープ 82ED-S用ステイオンケース
¥ 8343
ビクセン(Vixen) 双眼鏡 アリーナHシリーズ アリーナH8*21WP イエロー 13506-6
¥ 8343
双眼鏡 Kenko Mirage 10×50 ポロプリズム式 10倍 50口径 星空観測 バードウォッチング 461792 ブラック
¥ 8341
Kenko 双眼鏡 SG-Z 20-100×30FMC Limited 倍率20~100倍可変式 30口径 ポロプリズム式 フルマルチコーテ
¥ 8341
ZPPBL12X25 折りたたみ式コンパクトハイパワー双眼鏡 子供大人用 クリアローライトビジョン 防水双眼鏡 バードウ
¥ 8341
SIGHTRON 双眼鏡 ダハプリズム 10倍25mm口径 完全防水 SI1025 SIB30-0072
¥ 8341
Vixen&Coleman 双眼鏡 コールマンシリーズ コールマンH8×25 ターコイズブルー 14581-2
¥ 8341
ケンコー・トキナー ウルトラビューズーム15-60×21BKセット
¥ 8338
Kenko 双眼鏡 12倍望遠 LUCID 12ｘ25MC
¥ 8338
アウトドア用品 OLYMPUS 双眼鏡 8x21 小型軽量 防水 グリーン 8X21RC II WP GRN
¥ 8337
PIXY 双眼鏡 PIXY 7x50 ポロプリズム式 7倍 50口径 ブラック PIXY 7x50MC BK
¥ 8336
パワービュー2 CE 10×25
¥ 8336
落札価格8349円
90 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！