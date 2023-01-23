TOMIX Nゲージ E235系 山手線 増結セットB 3両 92591 鉄道模型 電車【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

TOMIX Nゲージ E235系 山手線 増結セットB 3両 92591 鉄道模型 電車



【商品説明】

・屋根のビード形状は幅の広いタイプを再現。基本、増結A、増結Bセットで11両フル編成が再現可能。

・山手線に導入されたE235系量産車を新規製作で再現。

・特徴あるドア部のラインカラーは印刷にて再現。側面グリーンガラスを再現。車番は選択式で転写シート (増結セットA・Bに付属)。新集電システム・黒色車輪採用。サハE2354600はE231500系から改造された姿を再現。



【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 22.10 cm

奥行 : 31.00 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。