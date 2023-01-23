『TOMIX Nゲージ E235系 山手線 増結セットB 3両 92591 鉄道模型 電車【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 06時 43分に出品され04月11日 06時 43分に終了予定です。即決価格は8,348円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOMIX Nゲージ E235系 山手線 増結セットB 3両 92591 鉄道模型 電車
【商品説明】
・屋根のビード形状は幅の広いタイプを再現。基本、増結A、増結Bセットで11両フル編成が再現可能。
・山手線に導入されたE235系量産車を新規製作で再現。
・特徴あるドア部のラインカラーは印刷にて再現。側面グリーンガラスを再現。車番は選択式で転写シート (増結セットA・Bに付属)。新集電システム・黒色車輪採用。サハE2354600はE231500系から改造された姿を再現。
【サイズ】
高さ : 3.50 cm
横幅 : 22.10 cm
奥行 : 31.00 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8348円
21 入札履歴
終了
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