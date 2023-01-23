『フラワースタンド ブロンズ FSA-K92BL【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 05時 08分に出品され05月10日 05時 08分に終了予定です。即決価格は8,348円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フラワースタンド ブロンズ FSA-K92BL
【商品説明】
・サイズ: 正面幅90×奥行43×高さ42.5cm/棚数2段、棚幅20cm/自重(質量)2.3kg
・メーカー型番: FSA-K92BL
・仕様: アルミ製アルマイト仕上 最大使用質量 10kg×5ヶ所/1枚当り
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 19.00 cm
奥行 : 103.00 cm
重量 : 2.60 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8348円
165 入札履歴
終了
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