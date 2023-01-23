『山善 ホットプレート 着脱式 プレート2枚 平面プレート/波形プレート YHG-W130(B)【お歳暮】』はヤフオクでから04月25日 09時 54分に出品され04月25日 09時 54分に終了予定です。即決価格は8,348円に設定されています。現在560件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

山善 ホットプレート 着脱式 プレート2枚 平面プレート/波形プレート YHG-W130(B)



【商品説明】

・コード長さ:1.9m

・原産国:中国

・本体サイズ:幅42.5×奥行33×高さ17cm

・本体重量(kg):2.3

・消費電力:1300W

・温度調節:保温80度~強230度 バイメタル式サーモスタット(可変式)



【サイズ】

高さ : 22.50 cm

横幅 : 36.20 cm

奥行 : 46.80 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。