『山善 ホットプレート 着脱式 プレート2枚 平面プレート/波形プレート YHG-W130(B)【お歳暮】』はヤフオクでから04月25日 09時 54分に出品され04月25日 09時 54分に終了予定です。即決価格は8,348円に設定されています。現在560件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
山善 ホットプレート 着脱式 プレート2枚 平面プレート/波形プレート YHG-W130(B)
【商品説明】
・コード長さ:1.9m
・原産国:中国
・本体サイズ:幅42.5×奥行33×高さ17cm
・本体重量(kg):2.3
・消費電力:1300W
・温度調節:保温80度~強230度 バイメタル式サーモスタット(可変式)
【サイズ】
高さ : 22.50 cm
横幅 : 36.20 cm
奥行 : 46.80 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8348円
560 入札履歴
終了
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