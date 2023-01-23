『トキ リュック TMM 0556 メンズ GY【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 07時 18分に出品され03月12日 07時 18分に終了予定です。即決価格は8,348円に設定されています。現在709件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トキ リュック TMM 0556 メンズ GY



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ39cmxヨコ27cmxマチ15cm

・ポケットの数:7(外側3/内側4)

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:640g



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 680.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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