『Coopidea Bluetooth 5.0 防水規格IPX7 完全ワイヤレス イヤフォン Beans Pro Active パープル 国内【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 18時 19分に出品され03月06日 18時 19分に終了予定です。即決価格は8,348円に設定されています。現在240件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Coopidea Bluetooth 5.0 防水規格IPX7 完全ワイヤレス イヤフォン Beans Pro Active パープル 国内
【商品説明】
・ケースから出すだけでデバイスと繋がるオートペアリング機能
・シリコン製イヤチップの他にスポーツ用に適したイヤチップを同梱
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・ワークアウトにも最適な防水仕様(IPX7)
・充電方法：ワイヤレス充電、マイクロUSB充電
・再生時間：約5時間 (最大再生時間約35時間）
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 10.60 cm
奥行 : 14.40 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8348円
240 入札履歴
終了
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