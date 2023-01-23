『Coopidea Bluetooth 5.0 防水規格IPX7 完全ワイヤレス イヤフォン Beans Pro Active パープル 国内【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 18時 19分に出品され03月06日 18時 19分に終了予定です。即決価格は8,348円に設定されています。現在240件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Coopidea Bluetooth 5.0 防水規格IPX7 完全ワイヤレス イヤフォン Beans Pro Active パープル 国内



【商品説明】

・ケースから出すだけでデバイスと繋がるオートペアリング機能

・シリコン製イヤチップの他にスポーツ用に適したイヤチップを同梱

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・ワークアウトにも最適な防水仕様(IPX7)

・充電方法：ワイヤレス充電、マイクロUSB充電

・再生時間：約5時間 (最大再生時間約35時間）



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 10.60 cm

奥行 : 14.40 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。