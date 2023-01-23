『YOUKI ユウキ食品 MC ポテトシーズニング 3種のチーズ 310g×6個入り 223329 割引不可【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 10時 46分に出品され03月22日 10時 46分に終了予定です。即決価格は8,348円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|チェダー、カマンベール、パルメザン3種類のチーズをブレンドしたコクと深みのある味わいのポテトシーズニングです。
|サイズ
|個装サイズ：18.6×15.7×16.3cm
|重量
|個装重量：2260g
|仕様
|賞味期間：製造日より360日
|生産国
|日本
|栄養成分
|エネルギー345kcal
たん白質17.1g
脂質16.5g
炭水化物32.1g
食塩相当量30.5g
|原材料
|名称：ポテトシーズニング(調味料)
砂糖、食塩、チェダーチーズパウダー、カマンベールチーズパウダー、チーズ加工品(デキストリン、チーズ酵素分解物、酵母エキス、でん粉、食塩)、パルメザンチーズパウダー、こしょう/調味料(アミノ酸)、微粒二酸化ケイ素、香料
|アレルギー表示
|乳
（原材料の一部に含んでいます）
|保存方法
|常温
|製造（販売）者情報
|ユウキ食品株式会社
東京都調布市富士見町1-2-2
商品カテゴリ
商品コード
comc-1661249
水素バス 25g×60袋
¥ 8333
YOUKI ユウキ食品 MC ポテトシーズニング コーンポタージュ 260g×6個入り 223331 （送料無料）
¥ 8331
YOUKI（ユウキ食品） ＭＣ ブラックペパー 560g×6個
¥ 8330
YOUKI ユウキ食品 MC ヒッコリースモークシーズニング 320g×6個入り 223163 同梱・代引不可
¥ 8326
ケース販売 マイユ 種入りマスタード 845g×12個
¥ 8317
送料込み レモスコ RED 60g×30本セット ヤマトフーズ ザ・広島ブランド認定 瀬戸内ブランド認定 お土産 銀座tau
¥ 8316
島とうがらし150g 10本セット
¥ 8316
S&B 一味 唐からし 28g
¥ 8316
送料込み レモスコ 60g×30本セット ヤマトフーズ TAU ザ・広島ブランド認定 瀬戸内ブランド認定 お土産 銀座
¥ 8316
ハバネロ（超激辛パウダー） 1kg入り
¥ 8316
YOUKI ユウキ食品 MC ガーリックパウダー 310g×6個入り 223033
¥ 8316
ユウキ MC パセリ(ホウル) 90g
¥ 8308
BANJO 万城食品 わさびドレッシング R170ml×10×3入 460132
¥ 8305
BANJO 万城食品 たたき生姜DP 100×8個入 220049 （送料無料） 直送
¥ 8302
YOUKI ユウキ食品 MC ヒッコリースモークシーズニング 320g×6個入り 223163
¥ 8302
イエローマスタードシード カナダ産 5kg 常温便送料無料
¥ 8302
イエローマスタードシード カナダ産 5kg 常温便送料無料
¥ 8302
YOUKI ユウキ食品 MC クルトンガーリック＆ハーブ 180g×6個入り 225315
¥ 8301
落札価格8348円
384 入札履歴
終了
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