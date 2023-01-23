『YOUKI ユウキ食品 MC ポテトシーズニング 3種のチーズ 310g×6個入り 223329 割引不可【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 10時 46分に出品され03月22日 10時 46分に終了予定です。即決価格は8,348円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 【※お届け先が沖縄・北海道・離島の場合、別途料金が発生する場合がございます。】



【お取り寄せの為ご注文後7営業日前後に発送致します。】

【キャンセル不可/返品不可】

【※在庫切れの場合、ご注文をキャンセルとさせて頂く場合がございますので予めご了承ください。】



チェダー、カマンベール、パルメザン3種類のチーズをブレンドしたコクと深みのある味わいのポテトシーズニングです。



サイズ 個装サイズ：18.6×15.7×16.3cm 重量 個装重量：2260g 仕様 賞味期間：製造日より360日

生産国 日本



栄養成分 エネルギー345kcal

たん白質17.1g

脂質16.5g

炭水化物32.1g

食塩相当量30.5g 原材料 名称：ポテトシーズニング(調味料)

砂糖、食塩、チェダーチーズパウダー、カマンベールチーズパウダー、チーズ加工品(デキストリン、チーズ酵素分解物、酵母エキス、でん粉、食塩)、パルメザンチーズパウダー、こしょう/調味料(アミノ酸)、微粒二酸化ケイ素、香料

アレルギー表示 乳

（原材料の一部に含んでいます）

保存方法 常温 製造（販売）者情報 ユウキ食品株式会社

東京都調布市富士見町1-2-2

fk094igrjs 商品カテゴリ へるしー99BOX その他 食品 調味料、料理の素、油 香辛料、スパイス、ドライハーブ その他香辛料、スパイス

商品コード comc-1661249