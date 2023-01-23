『VIC FIRTH マーチング.バスドラムマレット VIC-MB0H【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 14時 46分に出品され04月17日 14時 46分に終了予定です。即決価格は8,348円に設定されています。現在916件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

VIC FIRTH マーチング.バスドラムマレット VIC-MB0H



【商品説明】

・14"~18"用

・2本1組での販売です

・ヘッド:ハードフェルト"SS"

・ヘッド径:32mm

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・太さ×長さ(mm):16.5×360mm

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【サイズ】

高さ : 1.27 cm

横幅 : 6.35 cm

奥行 : 36.07 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。