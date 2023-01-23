『ウィーロッカー リュック 撥水素材 バックライト光る 点滅 安心 安全 夜間 グレー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 09時 13分に出品され03月29日 09時 13分に終了予定です。即決価格は8,348円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ウィーロッカー リュック 撥水素材 バックライト光る 点滅 安心 安全 夜間 グレー



【商品説明】

・タテ:48 cmX ヨコ:32 cmX マチ:15 cm

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: 撥水ナイロン



【サイズ】

高さ : 9.80 cm

横幅 : 38.60 cm

奥行 : 57.40 cm

重量 : 1.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ウィーロッカー

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