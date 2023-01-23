『アーリエ(Arie) 平織カーペット オールシーズン使える 丈夫 折り畳み プレーン ベージュ 本間 4.5帖 約286×286cm 716【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 04時 17分に出品され03月28日 04時 17分に終了予定です。即決価格は8,348円に設定されています。現在130件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アーリエ(Arie) 平織カーペット オールシーズン使える 丈夫 折り畳み プレーン ベージュ 本間 4.5帖 約286×286cm 716



【商品説明】

・組成：表地 ポリプロピレン100% 裏地 不織布加工(ポリエステル100%)



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 45.00 cm

奥行 : 96.00 cm

重量 : 4.80 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。