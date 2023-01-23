『Elitepad 900 g1(d7x20pa) 7.2V 21Wh hp ノート PC ノートパソコン 純正 交換用バッテリー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 10時 42分に出品され03月15日 10時 42分に終了予定です。即決価格は8,348円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Elitepad 900 g1(d7x20pa) 7.2V 21Wh hp ノート PC パソコン 純正 バッテリー 電池
電圧:7.2V容量:2900mAh (21Wh)
タイプ:リチウムイオン
カラー:黒
対応機種:9ヶ月
本商品はお取り寄せ商品となります。入荷までに２〜３週間お時間をいただきます。
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落札価格8348円
402 入札履歴
終了
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