『Elitepad 900 g1(d7x20pa) 7.2V 21Wh hp ノート PC ノートパソコン 純正 交換用バッテリー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 10時 42分に出品され03月15日 10時 42分に終了予定です。即決価格は8,348円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Elitepad 900 g1(d7x20pa) 7.2V 21Wh hp ノート PC パソコン 純正 バッテリー 電池

電圧:7.2V容量:2900mAh (21Wh)

タイプ:リチウムイオン

カラー:黒

対応機種:9ヶ月



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