『2022 Nobsound M3 HiFi 50W * 2 + 100W Bluetooth 5.0 デジタル 2.1CH アンプ サブウー【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 02時 53分に出品され04月12日 02時 53分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

2022 Nobsound M3 HiFi 50W * 2 + 100W Bluetooth 5.0 デジタル 2.1CH アンプ サブウー



【商品説明】

・M3アンプは、ステレオRCAおよびBluetooth 5.0入力をサポートし、スマホ、タブレット、コンピューター、テレビ、MP3プレーヤー、テレビ、CDプレーヤーなどと互換性があります。また、MP3、APE、FLAC、WMAおよびWAVなどのロスレスフォーマットをサポートするフラッシュ メモリを備えたデジタル音楽プレーヤーでもあります。

・TPA3116D2アンプチップを２枚使用し、最大出力は50W * 2（左および右チャネル）+ 100W（サブウーファー出力）に達することができ、ほとんどの家庭用スピーカーを駆動するのに十分な高品質24V / 4.5A電源を付属されます。

・ご注意：フラッシュ メ



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 22.60 cm

奥行 : 29.70 cm

重量 : 1.09 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。