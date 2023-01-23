『21年秋冬モデル Stride Pants パンツ Active Slim 4WAYストレッチ 耐久はっ水 WBCベルト【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 20時 25分に出品され03月06日 20時 25分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
21年秋冬モデル Stride Pants パンツ Active Slim 4WAYストレッチ 耐久はっ水 WBCベルト
【商品説明】
・【サイズ S】胴囲 66-74cm【サイズ M】胴囲 72-80cm【サイズ Ｌ】胴囲 78-86cm【サイズ XL】胴囲 84-92cm【サイズ XXL】胴囲 90-100cm
・メイン素材: synthetic
・素材構成: synthetic
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 27.00 cm
奥行 : 33.00 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8346円
580 入札履歴
終了
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