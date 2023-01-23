『21年秋冬モデル Stride Pants パンツ Active Slim 4WAYストレッチ 耐久はっ水 WBCベルト【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 20時 25分に出品され03月06日 20時 25分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

21年秋冬モデル Stride Pants パンツ Active Slim 4WAYストレッチ 耐久はっ水 WBCベルト



【商品説明】

・【サイズ S】胴囲 66-74cm【サイズ M】胴囲 72-80cm【サイズ Ｌ】胴囲 78-86cm【サイズ XL】胴囲 84-92cm【サイズ XXL】胴囲 90-100cm

・メイン素材: synthetic

・素材構成: synthetic



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 27.00 cm

奥行 : 33.00 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。