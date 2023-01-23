『【2023年の最新スタイル】剪定バサミ 電動 ，切削径30mm充電式剪定鋏 ，電動剪定ばさみ ，ブラシレスモーター ?【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 22時 37分に出品され03月23日 22時 37分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在871件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 剪定ばさみ 電動式剪定ばさみ 充電式剪定鋏 バッテリー付きコードレス電気ハサミ Ltevxziプロ剪定ばさみ / 木の剪定ばさみ 園芸用ハサミ 日本語マニュアル付き（ブラック）