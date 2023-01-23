『ワン カラーズ LOGOS(ロゴス) マウンテンパーカー メンズ 大きいサイズ 裏フリース 裏起毛 アウトドア ブルゾン ジャケット 2L【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 00時 49分に出品され03月29日 00時 49分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在963件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ワン カラーズ LOGOS(ロゴス) マウンテンパーカー メンズ 大きいサイズ 裏フリース 裏起毛 アウトドア ブルゾン ジャケット 2L

one colors(ワン カラーズ)



【商品説明】

・2Lサイズ：着丈78cm 身幅65cm 肩幅56cm 袖丈63cm

・3Lサイズ：着丈80cm 身幅68cm 肩幅58cm 袖丈64cm

・4Lサイズ：着丈82cm 身幅71cm 肩幅60cm 袖丈64cm

・5Lサイズ：着丈84cm 身幅74cm 肩幅62cm 袖丈65cm

・素材構成: 100% ナイロン

・素材：ナイロン100％



【サイズ】

高さ : 8.60 cm

横幅 : 32.00 cm

奥行 : 37.80 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

ジャケット タグ ワン

カラーズ

LOGOS(ロゴス)

マウンテンパーカー

メンズ

大きいサイズ

裏フリース

裏起毛

アウトドア

ブルゾン

ジャケット

2L