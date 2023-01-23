『通路 Tsuro The Game of the Path 並行輸入品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 16時 52分に出品され03月14日 16時 52分に終了予定です。即決価格は8,345円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

通路 Tsuro The Game of the Path 並行輸入品



【商品説明】

・1 game board， 1 Dragon tile， 8 markers， 35 playing tiles， rules

・メーカー: Calliope Games

・対象年齢: 8 歳以上



【サイズ】

高さ : 5.41 cm

横幅 : 24.41 cm

奥行 : 24.51 cm

重量 : 1.05 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ 通路

Tsuro

The

Game

of

the

Path

並行輸入品