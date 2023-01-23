『通路 Tsuro The Game of the Path 並行輸入品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 16時 52分に出品され03月14日 16時 52分に終了予定です。即決価格は8,345円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
通路 Tsuro The Game of the Path 並行輸入品
【商品説明】
・1 game board， 1 Dragon tile， 8 markers， 35 playing tiles， rules
・メーカー: Calliope Games
・対象年齢: 8 歳以上
【サイズ】
高さ : 5.41 cm
横幅 : 24.41 cm
奥行 : 24.51 cm
重量 : 1.05 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8345円
18 入札履歴
終了
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