『学研_きかんしゃトーマス レッツゴー大冒険 DX（対象年齢:3歳以上）83692【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 17時 43分に出品され04月26日 17時 43分に終了予定です。即決価格は8,345円に設定されています。現在321件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
学研_きかんしゃトーマス レッツゴー大冒険 DX（対象年齢:3歳以上）83692
【商品説明】
・(C)2022 Gullane (Thomas) Limited. (C)2022 HIT Entertainment Limited.
・スイッチを操作して、トーマスとパーシーとニアをゴールさせよう！
・対象年齢：3歳以上
・生産国：タイ
・集中力・思考力・手先の器用さ
・電池不要
【サイズ】
高さ : 20.30 cm
横幅 : 43.79 cm
奥行 : 45.90 cm
重量 : 3.83 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8345円
321 入札履歴
終了
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