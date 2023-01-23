『学研_きかんしゃトーマス レッツゴー大冒険 DX（対象年齢:3歳以上）83692【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 17時 43分に出品され04月26日 17時 43分に終了予定です。即決価格は8,345円に設定されています。現在321件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

学研_きかんしゃトーマス レッツゴー大冒険 DX（対象年齢:3歳以上）83692



【商品説明】

・(C)2022 Gullane (Thomas) Limited. (C)2022 HIT Entertainment Limited.

・スイッチを操作して、トーマスとパーシーとニアをゴールさせよう！

・対象年齢：3歳以上

・生産国：タイ

・集中力・思考力・手先の器用さ

・電池不要



【サイズ】

高さ : 20.30 cm

横幅 : 43.79 cm

奥行 : 45.90 cm

重量 : 3.83 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。