『PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 大型猫用 コンパクト 多頭飼い 据え置き型 スリム ハンモック 麻紐爪とぎポー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 02時 41分に出品され03月25日 02時 41分に終了予定です。即決価格は8,345円に設定されています。現在458件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 大型 据え置き スリム ハンモック 多頭 爪とぎポール 猫のおもちゃ ポンポン 転倒防止ベルト付き 展望台 猫ベッド 運動不足解消 - 高さ184cm グレー
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落札価格8345円
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終了
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