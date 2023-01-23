『アクアシステム 水槽 アクアリウム用 LEDランプ アクシーエルシーパワー AXY LC Power 300 ホワイト【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 02時 35分に出品され03月24日 02時 35分に終了予定です。即決価格は8,345円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

アクアシステム 水槽 アクアリウム用 LEDランプ アクシーエルシーパワー AXY LC Power 300 ホワイト



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :6.2×27.6×2.3cm

・本体重量:0.38kg



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 15.20 cm

奥行 : 37.10 cm

重量 : 580.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。