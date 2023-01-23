『不二貿易 コレクションケース フィギュアケース 3段 高さ86cm クリア 強化ガラス ディスプレイ 98881【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 04時 37分に出品され04月01日 04時 37分に終了予定です。即決価格は8,345円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

不二貿易 コレクションケース フィギュアケース 3段 高さ86cm クリア 強化ガラス ディスプレイ 98881



【商品説明】

・サイズ:幅42.5×奥行36.5×高さ86cm

・原産国:台湾

・塗装:粉体塗装

・素材・材質:強化ガラス

CMR-X07PLM7DLJ

【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 41.00 cm

奥行 : 84.00 cm

重量 : 22.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。