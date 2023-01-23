『鳥かご バードゲージ 鳥小屋 丸型 小鳥ケージ 鳥籠 折りたたみペット巣 ワイヤーケージ キンカチョウ カナリア【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 14時 40分に出品され03月21日 14時 40分に終了予定です。即決価格は8,345円に設定されています。現在14件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
素材：鉄、PVC
タイプ：箱式
サイズ：直径28*37cm/直径37*44cm
重量：約800g
セット内容：本体のみ、附属品なし
取り外し可能の底トレイなのでお掃除が簡単です。道具要らず、簡単に立て組むことができます。
一軒家タイプなので、高級感あり。
餌と水が分かられています。
軽量なので、散歩、獣医などの場所で鳥を連れ出しOK。
※輸入品の為、多少の汚れ、スレがある場合がございます。かなり細かく作業でしたが、神経質な方,完璧を求められる方はご購入をご遠慮下さい。
※商品につきましては商品ページにて仕様をご案内をしておりますが、入荷時期により製品改良のため予告なく、
パッケージのデザインと実際の商品デザイン、仕様が変更になる場合がございます。
※パッケージは輸入国の言語が記載される場合がございます。
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FOIBURELY 2 Sets Bird Nest Canary Finch Parrot Nest with Felt（4.5 inches） 並行輸入品
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落札価格8345円
14 入札履歴
終了
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