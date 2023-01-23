『islands 1/43 陸上自衛隊 軽装甲機動車 (LAV 海外派遣仕様) 完成品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 20時 06分に出品され03月15日 20時 06分に終了予定です。即決価格は8,344円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 islands 1/43 陸上自衛隊 軽装甲機動車 (LAV 海外派遣仕様) 完成品