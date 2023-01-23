キッズテント 子供テント 子供部屋 シンプル おもちゃ プリンセステント ままごと テント お誕生日プレゼント クリスマス プレイハウス 室内【2025の人気アイテム】

商品情報

ご来店いただき、誠にありがとうございます。

素材：コットン、PVCブラケット

内容：テントだけ/テント+フロアマット

（他の人形など飾りものは付属しておりません）

カラー：写真参考

※お客様ご使用のPC環境により商品画像のカラーが多少異なる場合があります。仕入時期により多少デザインなど異なる場合があります。ご了承ください。

サイズ(cm)：

120cm*80cm*120cm

※表記しているサイズは素人の採寸なので、若干の誤差が生じる場合がございます。予めご了承下さいませ。