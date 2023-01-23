『ソニー ワイヤレスイヤホン WI-C300 : Bluetooth対応 最大8時間連続再生 マイク付き 2018年モデル ブラック WI-C【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 21時 28分に出品され03月05日 21時 28分に終了予定です。即決価格は8,344円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
画像出典元：「ソニー(SONY)」より引用
【商品名】
ソニー ワイヤレスイヤホン WI-C300 : Bluetooth対応 最大8時間連続再生 マイク付き 2018年モデル ブラック WI-C300 B
【ブランド】
ソニー(SONY)
【商品説明】
・スマートフォンを取り出さず、ヘッドホン側の操作と音声操作により、電話をかけたり音楽を再生したり、天気予報などのちょっとした調べ物をすることも可能に。
・ワイヤレスでも高音質、SBCに加えてAACに対応。iOS 4.3.1以降のiPhoneなど、AACでエンコードした音楽も高音質で再生します
・最大8時間の長時間ワイヤレスリスニングを実現
・音漏れに配慮し、空気の通気量を調整する孔を小さくした筐体構造を採用。音漏れで特に気に
【商品カテゴリ】
イヤホン本体
【サイズ】
高さ : 4.30 cm
横幅 : 11.30 cm
奥行 : 18.60 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8344円
482 入札履歴
終了
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