『西川産業 babypuff 洗えるシリーズ！ 掛けカバーリング ホワイト LJE6801022-W LP9020【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 18時 15分に出品され03月22日 18時 15分に終了予定です。即決価格は8,344円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 人気シリーズ「ベビーパフ」シリーズの「洗えるカバーリング組ふとん」の掛けカバーです！