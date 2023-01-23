『マイデイ 30枚 4箱 コンタクトレンズ ワンデー 1日 1day 使い捨て クーパービジョン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 17時 25分に出品され03月16日 17時 25分に終了予定です。即決価格は8,344円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品情報

内容量(1箱あたり)：30枚

BC(ベースカーブ)：8.4mm

PWR・SPH(度数)：+6.00D 〜 -10.00D

DIA(レンズの大きさ)：14.2mm

含水率(レンズの水分量)：54%

酸素透過率(レンズが通す酸素量)：100

中心圧(レンズの厚み)：0.08mm（-3.00D)

レンズカラー：アクアブルー

取り扱いメーカー：クーパービジョン

医療機器承認番号：22700BZX00320000