『[Voice] 【Align アライン イタリア orion社製 牛革 coda jazz】メンズ 長財布 Safari掲載商品 クラッチ感覚で持ちたい ?【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 11時 07分に出品され03月04日 11時 07分に終了予定です。即決価格は8,344円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【意匠登録済】 【サイズ】横20cm×縦9.5cm×マチ2.5cm 【収納】紙幣ポケット4/小銭入れ1/ファスナーポケット1/カードポケット12(水晶型ポケットには各2枚)/背面ポケット1 【品質保証】 ファスナーやボタンなどの修理は一年間無償で修理致します。 ＊表面や生地の破れなどは対象外とさせていただきます。

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