『（まとめ）つめ切り＆ヤスリセット OC-24（ペット用品）〔×12セット〕【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 15時 34分に出品され03月23日 15時 34分に終了予定です。即決価格は8,344円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 （まとめ）つめ切り＆ヤスリセット OC-24（ペット用品）【×12セット】 【ジャンル・特徴】 ギロチン型つめ切り＆ヤスリのセットです。